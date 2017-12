Zidane decide voltar à seleção francesa Depois de um ano de afastamento o meio-campista Zinedine Zidane anunciou nesta quarta-feira que voltará a jogar pela seleção francesa. A decisão pegou o futebol francês de surpresa. No dia 12 de agosto de 2004, ele informava que não iria mais vestir a camisa da seleção de seu país, time pelo qual realizou 93 partidas, marcou 26 gols e conquistou o título da Copa do Mundo de 98. Zidane disse que recuou da decisão porque sentiu "a necessidade de ajudar a França". O time corre sério risco de ficar de fora do Mundial da Alemanha. A equipe é atualmente a quarta colocada do grupo 4 das eliminatórias européias, atrás da Irlanda, Suíça e Israel. Para conseguir a vaga, terá de vencer seus dois principais adversários, Irlanda e Suíça, fora de casa. "A França me deu tanto que agora tenho a necessidade de ajudá-la. Como disse sempre, a seleção francesa foi a coisa mais importante que tive na vida. Pensei bem e quero voltar à equipe. Não quero entrar em detalhes", afirmou o meia do Real Madrid. O jogador assegurou que a decisão de voltar à seleção foi tomada em conjunto com o atual técnico da França, Raymond Domenech, e que também inclui o retorno de Claude Makelele, atualmente no Chelsea inglês. "Raymond Domenech veio a Madri me ver por duas ou três vezes. Negociamos e ele me disse que nos queria na equipe, eu e Makelele, que também vai voltar ao time", assegurou o jogador. Zidane e Makelele, que podem voltar a vestir a camisa da seleção francesa no amistoso do próximo dia 17 de agosto contra a Costa do Marfim. "Quando tomei minha decisão de deixar a seleção, não a tomei superficialmente, mas hoje fiz o mesmo no sentido inverso. Sei bem que agora muitas pessoas poderão perguntar por que não fiz isso antes, por que agora, por que esperei tanto tempo. Tenho vontade de ajudar a seleção", afirmou. Por sua vez, Domenech assegurou que se sente "muito satisfeito" de poder voltar a contar "com dois jogadores de alto nível".