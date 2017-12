Zidane defende Cristiano Ronaldo após críticas: 'Ele sempre fará a diferença'

O fim da série de 40 jogos de invencibilidade com duas derrotas seguidas coincidiu com um momento de baixa de Cristiano Ronaldo, que só marcou uma vez nesses compromissos e em uma cobrança de pênalti. A situação provocou críticas ao astro português e também levou o técnico Zinedine Zidane a sair em defesa do jogador nesta sexta-feira.

"Cristiano está bem", disse Zidane. "Ele pode ter um dia ruim de vez em quando. E daí? Na minha cabeça, ele sempre será o jogador a fazer a diferença. Perdemos alguns jogos, mas não há crise. Na verdade, pode ter sido um bom momento para perder dois jogos seguidos, a fim de começar outra vez e construir alguma confiança".

Zidane disse que o português chegou a jogar fora de posição, mais centralizado, o que não se transformou em mais gols do atacante português - Cristiano Ronaldo fez 12 no Campeonato Espanhol, dois a menos do que Lionel Messi e Luis Suárez.

"Ele jogou no centro contra o Celta, mas sua posição favorita é na ponta esquerda, e isso não vai mudar", disse Zidane. "O problema é mais quando ele não marca. Cristiano estará sempre sujeito a críticas. Ele está acostumado com isso".

O Real Madrid lidera o Campeonato Espanhol com 40 pontos e um de vantagem para o Sevilla, com um jogo a menos disputado. Foi exatamente o Sevilla que superou o time no último domingo, com uma virada empreendida depois de Cristiano Ronaldo abrir o placar convertendo um pênalti. O Barcelona, também com um jogo a mais, é o terceiro colocado, dois pontos atrás.

Depois da derrota para o Sevilla, o Real Madrid caiu na última quarta-feira para o Celta de Vigo por 2 a 1, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Rei. Esses tropeços provocaram questionamentos sobre a possibilidade de o desgaste pela participação no Mundial de Clubes estar atrapalhando o rendimento da equipe.

"Eu não estou pensando nisso", disse Zidane. "Como na vida, você não pode ganhar sempre no futebol. Você vai ter alguns dias ruins, e você precisa superá-los para avançar. Aconteceu no ano passado. Nós vamos reverter isso. Não estamos jogando futebol pior do que antes. Nós apenas tivemos algumas jogadas ruins que os nossos adversários aproveitaram. O vestiário está bom. A boa notícia é que temos outro jogo amanhã (pelo Campeonato Espanhol, contra o 13º colocado Málaga), e estamos ansiosos para ele".