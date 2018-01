Zidane desfalca Real contra o Rayo O Real Madrid não terá os franceses Zidane e Makelele nem o zagueiro Helguera no jogo deste sábado contra o Rayo Vallecano, no Estádio Santiago Bernabeu, às 14 horas (com ESPN Internacional). Os dois primeiros jogaram quarta-feira contra Israel pelas Eliminatórais para a Eurocopa de 2004 e serão poupados para a partida da próxima quarta contra o Manchester United, pelas quartas-de-final da Liga dos Campeões. Helguera sente dor no tornozelo direito. Pavón jogará na zaga ao lado de Hierro, que volta ao time. Cambiasso entrará na vaga de Makelele e Solari na de Zidane. O meia português Figo, que marcou o gol da vitória de Portugal por 1 a 0 sobre a Macedônia, no amistoso disputado no meio da semana, está confirmado. O Real lidera o campeonato com 57 pontos, três a mais que a Real Sociedad.