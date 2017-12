Zidane diz preferir futebol sul-americano O melhor jogador do mundo prefere o futebol sul-americano ao europeu. Em entrevista ao jornal argentino Clarín, o francês Zidane disse que adora ver jogos de equipes argentinas e brasileiras. ?Vejo coisas que não se vê na Europa. Tenho certeza de que o público se diverte muito mais, porque vê mais tabelas, triangulações e toque de bola?, disse o jogador do Real Madrid. Zidane reafirmou o que já disse várias vezes: seu maior ídolo no futebol foi o meia uruguaio Enzo Francescoli, que viu jogar no Olympique quando morava em Marselha. ?Meu sonho é um dia jogar uma partida no campo do River Plate, onde Enzo brilhou. Para mim, ele é como Deus pelo que fazia com a bola e por seu comportamento.?