Zidane diz que jogo do Real contra o Al Jazira 'não será fácil'

Apesar do amplo favoritismo do Real Madrid na semifinal do Mundial de Clubes da Fifa, o técnico Zinedine Zidane afirmou nesta terça-feira que a equipe espanhola não terá um jogo fácil contra o Al Jazira nesta quinta, na estreia dos europeus na competição disputada nos Emirados Árabes Unidos.

"Não vai ser fácil. Sabemos que não existe jogo fácil. A semifinal será contra um rival que estão dizendo que será fácil, mas, se pensarmos assim, vamos nos equivocar. Pensamos o oposto. Jogando contra o Real Madrid, e com um título em disputa, todos querem fazer uma grande partida", afirmou o treinador.

Para evitar surpresas, Zidane garantiu concentração total da equipe espanhola. "Queremos fazer o máximo para poder ganhar. Amanhã temos a semifinal e vamos tentar vencer para ganhar o título. Estamos aqui para isso e só pensamos nesta competição", declarou o técnico.

Zidane admitiu que não conhecia o Al Jazira até poucos dias atrás. Mas já fez a lição de casa. "Antes não sabia como jogava o rival. Agora já estudamos bem. Eles vão fazer tudo que for possível para ganhar porque será o jogo do ano para eles. Teremos que estar preparados."

Um dos favoritos ao título do Mundial de Clubes, o Real estreará nesta quarta-feira contra o Al Jazira, às 15 horas (horário de Brasília). Se vencer, enfrentará na final o Grêmio, que despachou o Pachuca por 1 a 0, na prorrogação, nesta terça-feira. A decisão será às 15 horas de sábado, em Abu Dabi.