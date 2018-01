Zidane diz que pára de jogar em 2007 Depois de anunciar sua despedida da seleção da França é a vez do meia Zinedine Zidane, do Real Madrid, fazer planos para se despedir em definitivo do futebol. E já tem data: 2007. O jogador francês revelou seu desejo em entrevista ao Canal Plus nesta sexta-feira. ?Tenho um contrato que vai até 2007 (com o Real Madrid). O que desejo fazer é chegar até o final e colocar fim à minha carreira em 2007?, garantiu o atleta de 32 anos. ?Não irei mais longe?, finalizou. Assim como o campeão mundial de 1998, o meia David Beckham manifestou sua intenção de encerrar a carreira no time espanhol.