Zidane é eleito o melhor e se iguala a Ronaldo O francês Zinedine Zidane recebeu hoje, pela terceira vez em sua carreira, o prêmio da Fifa de melhor jogador do mundo. O capitão do Real Madrid e da seleção francesa conseguiu 264 votos, contra 186 de Thierry Henry e 176 de Ronaldo. Com o título de hoje, Zidane se igualou à Ronaldo no número de premiações dadas pela Fifa. A eleição foi baseada no voto de 200 treinadores. Roberto Carlos terminou em quinto lugar, com 105 votos, 35 a mais que David Beckham. Discreto, Zidane se destacou neste ano por sua consistência. Os resultados foram se proliferando. A seleção da França venceu 19 de suas 17 partidas nesse ano e está invicta há 13 partidas. O título da Fifa é apenas mais um no vasto curriculum do jogador, que ganhou o mesmo troféu em 1998 e 2000. Vencedor da Eurocopa, da Liga dos Campeões da Europa, duas Supercopas da Europa, duas Copas Intercontinentais, uma Liga da Espanha, dois campeonatos italianos e uma supercopa da Itália, Zidane desponta com uma das maiores estrelas do futebol. A habilidade do jogador arranca elogios até de outros astros, como Beckham que afirmou que está melhorando seu futebol ao jogar ao lado do francês no Real Madrid. Filho de imigrantes argelinos e mais novo de cinco irmãos, Zidane foi criado em Marselha. Começou no Cannes em 1989 e por algum tempo esteve sob a sombra de Michel Platini, até pouco tempo considerado como melhor jogador da história da França. Sua passagem pela Juventus da Itália e sua atuação no Real Madrid tiraram qualquer dúvida sobre seu talento de comandar uma equipe. Carlos Alberto Parreira, técnico do Brasil, também participou da votação, mas que pelas regras não poderia votar em um brasileiro como melhor do ano. Acabou escolhendo Ruud Van Nilsterooy, do Manchester United, como o melhor do ano. Já Zico, técnico do Japão, escolheu Roberto Carlos, mesma opção feita por Luís Felipe Scolari, técnico de Portugal. Já outro brasileiro, Paulo Autuori, que treina o Peru, votou em Henry, mas colocou Dida em terceiro lugar. Confira a lista dos vencedores do prêmio: 1991 - Lothar Matthaeus (Alemanha) - Inter de Milão 1992 - Marco van Basten (Holanda) - Milan 1993 - Roberto Baggio (Itália) - Juventus 1994 - Romário (Brasil) - Barcelona 1995 - George Weah (Libéria) - Milan 1996 - Ronaldo (Brasil) - Barcelona 1997 - Ronaldo (Brasil) - Inter de Milão 1998 - Zinedine Zidane (França) - Juventus 1999 - Rivaldo (Brasil) - Barcelona 2000 - Zinedine Zidane (França) - Juventus 2001 - Luis Figo (Portugal) - Real Madrid 2002 - Ronaldo (Brasil) - Real Madrid 2003 - Zinedine Zidane (França) - Real Madrid