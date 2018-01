Zidane e Makelele desfalcam Real O Real Madrid empolgou-se com os 3 a 0 sobre a Roma, na terça-feira, pela Copa dos Campeões, e entra em campo neste sábado disposto a garantir a primeira vitória no Campeonato Espanhol. Mas a expectativa da torcida que for ao Estádio Santiago Bernabeu ver o duelo com o Osasuna se concentra na possibilidade de Ronaldo estrear. O brasileiro está recuperado de contusão na coxa, quer jogar, mas ainda não teve escalação confirmada pelo técnico vicente Del Bosque. Já Zidane, com o joelho direito inchado, é desfalque certo. Makelele também não joga. O Real teve jogo antecipado para este sábado, para permitir que tenha tempo de preparar-se para enfrentar o Genk, quarta-feira, pela Copa dos Campeões. A partida com o Osasuna está marcada para as 15h30, de Brasília, e terá transmissão ao vivo pela ESPN/Brasil. O Barcelona suou para bater o Brugges, da Bélgica, também pela Copa dos Campeões, tem um empate e uma vitória na competição doméstica e faz clássico da Catalunha com o rival Espanyol. Empolgação não falta ao Deportivo ao receber o Valladolid. O time de La Coruña estreou na Copa dos Campeões com 3 a 2 sobre o Bayern, em Munique.