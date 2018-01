Zidane e Makelele não jogam Confederações O técnico da seleção francesa Jacques Santini anunciou nesta segunda-feira a convocação dos jogadores para disputar a Copa das Confederações, que vai acontecer entre os dias 18 e 29 de junho, em Paris, mas acabou criando polêmica no país ao deixar de fora o craque Zidane e o volante Makelele, ambos do Real Madrid, time que vai disputar ponto-a-ponto o título da Liga Espanhola com a Real Sociedad e o La Coruña. Segundo o treinador, a lista tem o objetivo de mesclar jogadores jovens e experientes, ainda que estejam ausentes da lista os também ?medalhões? Patrick Vieira (Arsenal), Emmanuel Petit (Chelsea) e David Trezeguet (Juventus). As maiores novidades, no entanto, são o meia do Atalanta, Ousmane Dabo e o zagueiro do Auxerre, Jean-Alain Bomsong. No grupo da França estão Colômbia, Japão e Nova Zelândia. Confira a lista dos convocados: Goleiros: Fabien Barthez (Manchester United). Gregory Coupet (Lyon) e Michael Landreau (Nantes) Zagueiros: Willy Sagnol (Bayern Munique), William Gallas (Chelsea), Marcel Desailly (Chelsea), Bixente Lizarazu (Bayern Munique), Philippe Mexes (Auxerre), Mikael Silvestre (Manchester United), Lilian Thuram (Juventus) e Jean-Alain Boumsong (Auxerre) Meio-campistas: Benoit Pedretti (Sochaux), Robert Pires (Arsenal), Olivier Dacourt (Roma), OlivierKapo (Auxerre), Ludovic Giuly (Monaco), Sylvain Wiltord (Arsenal), Jerome Rothen (Monaco) e Ousmane Dabo (Atalanta) Atacantes: Sidney Govou (Lyon), Thierry Henry (Arsenal), Djibril Cisse (Auxerre) e Steve Marlet (Fulham).