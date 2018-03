Zidane é o mais bem pago do mundo O atacante francês Zinedine Zidane, da Juventus, que foi campeão da Copa do Mundo de 98, é o jogador que mais ganha dinheiro no mundo. Zidane recebe 12,35 milhões de euros por ano, equivalente a 13,8 milhões de dólares. Desse total, 5 milhões de dólares são de salário, 1 milhão vem de prêmios e 8 milhões de publicidade. O argentino Gabriel Batistuta, da Roma, é o segundo colocado, com salário de 10,2 milhões de dólares por ano. Ronaldinho e Raúl Gonzales, da Espanha, aparecem empatados em terceiro, com 8,6 milhões de dólares. As informações constam de uma pesquisa da revista ?France Football? divulgada hoje. Rivaldo, do Barcelona, aparece na sexta posição. Seus ganhos atingem 8,2 milhões de dólares por ano. No entanto, o meia tem o maior salário do mundo, de 7,4 milhões de dólares.