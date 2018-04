Zidane elogia City após sorteio, mas garante: 'O Real é sempre favorito'

O sorteio da fase semifinal da Liga dos Campeões, realizado nesta sexta-feira, colocou frente a frente Real Madrid e Manchester City. A partida de ida será realizada no próximo dia 26, em Manchester, com a volta marcada para 4 de maio, no Santiago Bernabéu. O técnico do Real, Zinedine Zidane, sabe que a equipe terá pela frente uma das grandes potências da Europa, mas não fugiu do favoritismo.

"Sempre o Real Madrid é favorito. Sempre foi assim e sempre será. Isso, para nós, não importa. Sabemos da dificuldade de jogar uma semifinal da Liga dos Campeões contra o Manchester City e nos prepararemos para sempre tentar a classificação", declarou o treinador nesta sexta.

Além do Manchester City, o Real poderia enfrentar nas semifinais o rival local Atlético de Madrid ou o Bayern de Munique, um dos melhores times do mundo na atualidade. Parte da imprensa espanhola avaliou que o time madrilenho deu sorte no sorteio, mas a análise não foi compartilhada por Zidane.

"Não estou de acordo que nossas partidas eliminatórias são sempre as mais fáceis. Já vimos que na ida contra o Wolfsburg perdemos por 2 a 0 e não quero escutar isso. Sabemos que para passar e continuar, temos de jogar contra todos, e todas as equipes que pegamos são fortes: Roma, Wolfsburg e Manchester City", garantiu.

Do outro lado, o City também fez elogios ao Real e admitiu que o confronto de semifinais será bastante complicado. O técnico Manuel Pellegrini conhece bem o adversário, já que trabalhou no clube espanhol entre 2009 e 2010, e previu dois jogos difíceis para seus comandados.

"Será um confronto complicado, mas sabíamos que qualquer adversário que enfrentássemos seria difícil", declarou o treinador, que espera usar a pressão sobre os madrilenhos a seu favor. "Para o Real Madrid, ganhar a Liga dos Campeões é importante. É um clube que tem que conseguir sempre pelo menos um título."