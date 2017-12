Zidane: "estou entre os 10 melhores" ?Estou entre os dez melhores jogadores da história?. A afirmação, sem um pingo de modéstia, é do meia francês Zinedine Zidane, do Real Madrid, em entrevista à revista francesa ?Onze Mondial?. Questionado se ele se considerava o melhor de todos os tempos, Zidane, destaque da França na conquista da Copa de 1998, disse que sua modéstia o impedia de pensar em algo parecido. ?Porém, já que estão me forçando, digamos que estou entre os dez melhores.?