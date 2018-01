Zidane estréia em amistoso na Suíça O atacante francês Zinedine Zidane fará sua estréia com a camisa do Real Madrid diante do Lausana, um time da Suíça, em um amistoso que homenageará o presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Juan Antonio Samaranch, que nesta segunda-feira deixará o cargo após 21 anos à frente da entidade. A partida será realizada no próximo dia 27. O Lausana joga na primeira divisão do campeonato suíço. O Real Madrid pretende disputar 7 amistosos antes do início da Liga, em 25 de agosto.