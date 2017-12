Zidane faz centésimo jogo pela França contra o México Dois cabeças-de-chave da Copa do Mundo, França e México se enfrentam neste sábado, às 16 horas (horário de Brasília), em amistoso preparatório que será realizado no Stade de France, em Saint-Denis, nos arredores de Paris. O confronto será transmitido pelo canal pago SporTV. Vice-campeão da Liga dos Campeões pelo Arsenal, o atacante francês Thierry Henry será poupado. No seu lugar o técnico Raymond Domenech irá escalar Louis Saha, do Manchester United. Ele fará dupla com David Trezeguet. Pelo lado mexicano, o treinador Ricardo Lavolpe ainda não sabe se irá colocar no meio-campo Gerardo Torrado ou o brasileiro naturalizado Sinha. O encontro também marcará a despedida de um dos maiores ídolos do futebol francês, Zinedine Zidane, do Stade de France. Ele irá fazer o seu 100º jogo com a camisa dos "Les Bleus". Assim com o zagueiro Lilian Thuram, o jogador, considerado o melhor do mundo por três vezes (1998, 2000 e 2003), irá se aposentar após a disputa do Mundial da Alemanha. "É um estádio místico. É um local especial para mim", disse Zidane. "Jogar contra o México será uma boa prova para nós. Não será fácil, são bons jogadores que irão nos dar trabalho", completou. Zizu, como é conhecido, irá se tornar o quarto jogador a alcançar a marca de 100 jogos pelo país. Ele está atrás dos zagueiros Marcel Desailly (116) e Thuram (111) e do volante Didier Deschamps (103). O meia também é o sexto maior goleador da seleção, com 28 gols. O primeiro da lista é Michel Platini (41), seguido de Thierry Henry (31), David Trezeguet (31), Just Fontaine (30) e Jean-Pierre Papin (30). Mais amistosos Mais oito amistosos serão realizados neste sábado. Em Aarhus, o Paraguai irá enfrentar a Dinamarca. O técnico Aníbal Ruiz pretende colocar em campo uma equipe bem diferente que empatou com a Noruega, por 2 a 2, na última quinta-feira. Apenas o zagueiro Paulo da Silva, os meias Roberto Acuña, Julio dos Santos e Carlos Bonet devem ser mantidos. Já a seleção portuguesa, comandada pelo brasileiro Luiz Felipe Scolari - campeão do Mundial de 2002 pelo Brasil -, terá pela frente Cabo Verde (123º no ranking da Fifa), na cidade lusitana de Évora. Em Basel, a Suíça, ausente nas duas últimas edições da Copa, recebe a Costa do Marfim. Os outros amistosos deste sábado são: Alemanha x Luxemburgo (em Freiburg-ALE); Suíça x Costa do Marfim (em Basel-SUI); Trinidad e Tobago x País de Gales (em Graz-AUT); Portugal x Cabo Verde (em Évora-POT); Dinamarca x Paraguai (em Aarhus-DIN); Sérvia e Montenegro x Uruguai (em Belgrado-SEM); Holanda x Camarões (em Roterdã-HOL); França x México (em Saint-Denis-FRA); Espanha x Rússia (em Albacete-ESP). No domingo acontecerão os seguintes jogos: Macedônia x Equador (em Madri-ESP); Ucrânia x Costa Rica (em Kiev-UCR); Croácia x Irã (em Osijek-CRO); Estados Unidos x Letônia (em Hartford-EUA).