Zidane fica fora de treino, mas jogará contra o Brasil A imprensa mundial que acompanhou o treinamento da seleção da França, na manhã desta quinta-feira (horário local), tomou um grande susto quando os jogadores chegaram ao campo da cidade Hameln (norte da Alemanha). A ausência do meia e capitão Zinedine Zidane foi logo notada, o que provocou inúmeros boatos sobre sua participação na partida contra o Brasil, no sábado, em Frankfurt, pelas quartas-de-final da Copa do Mundo. Rapidamente, a comissão técnica francesa informou a todos que Zidane ficou no hotel da delegação, em Aerzen, para se tratar de uma pancada na perna sofrida contra a Espanha. Por precaução, o departamento médico da equipe preferiu poupar o meia, que está confirmado para entrar em campo no final de semana. Quem também não participou do treinamento desta quinta foi o zagueiro reserva Gaël Givet. Já Willy Sagnol deu apenas algumas voltas ao redor do campo, enquanto o resto da equipe treinava taticamente com o treinador Raymond Domenech.