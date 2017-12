Zidane ganha 1º título pelo Real O francês Zinedine Zidane obteve nesta quarta-feira seu primeiro título pelo Real Madrid. O atual campeão espanhol venceu o Zaragoza, vencedor da última Copa do Rei, por 3 a 0, no Estádio Santiago Bernabéu, e conquistou o título da Supercopa da Espanha. Os gols da partida, todos marcados no segundo tempo, foram feitos por Hierro, aos 27, e Raúl, aos 36 e 45. O time dos brasileiros Roberto Carlos, Flávio Conceição e Sávio havia empatado no primeiro jogo por 1 a 1. Zidane foi recém-contratado pelo Real por US$ 66 mihões.