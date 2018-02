Zidane ganha eleição feita pela BBC Há eleições para todos os gostos no futebol. A mais recente foi feita por um programa esportivo de rádio da BBC, a rede estatal inglesa. A pesquisa pretendia apontar o melhor jogador da "história" na Europa. A preferência recaiu sobre o astro francês Zinedine Zidane. O craque do Real Madrid ficou com 12% das indicações dos ouvintes, contra 10% para Johan Cruyff, holandês que brilhou no Ajax, no Barcelona e liderou a seleção de seu país nos anos 70. A relação dos 40 mais votados é eclética e mistura ídolos do presente e do passado. O terceiro colocado é o norte-irlandês George Best (teve o auge da carreira nos anos 70). O quarto lugar foi para o holandês Marco Van Basten, ídolo do Milan no fim dos anos 80. O francês Thierry Henry, artilheiro do Arsenal, aparece em quinto e logo depois vem outro francês, Michel Platini, que desfilou arte na Juventus nos anos 80. Zidane, o preferido nessa pesquisa, está concentrado em Clairefontaine, onde a França se prepara para a disputa da Eurocopa, a partir do dia 12, em Portugal. Os franceses, atuais campeões continentais, têm jogo com a Ucrânia marcado para domingo. Amistosos - A Holanda pegou Ilhas Faroe, nesta terça-feira, na Suíça, e venceu por 3 a 0, na arrancada para a Eurocopa. Van Vaart, Makaay e Marc Overmars fizeram os gols que compensaram a derrota por 1 a 0 para a Bélgica no jogo de sábado. A Inglaterra também testou sua força, ao receber o Japão, do técnico Zico, em Manchester. Os britânicos saíram na frente, com gol de Owen, aos 22 minutos do primeiro tempo, mas cederam o empate aos 8 da etapa final, gol de Ono. Depois o técnico Eriksson fez várias experiências no time inglês. A Hungria, que não vai à Eurocopa, perdeu da China por 2 a 1.