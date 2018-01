Zidane ironiza seleção brasileira É claro que não são todos que estão preocupados com a crise no futebol brasileiro. Perguntado pelo Estado sobre a situação do Brasil nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2002, o francês Zinedine Zidane ironizou: "A seleção brasileira vai muito bem." O jogador mais caro da história do futebol mundial e autor de dois gols diante do Brasil na final do Mundial de 1998 não se conteve e acabou sorrindo depois de tecer tal comentário. Leia mais no Estadão