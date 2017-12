Zidane: jogar no Real é um sonho O meia do Real Madrid Zidane revelou que nunca imaginou que jogaria em um time que já é chamado de ?dream team?, pois tem jogadores como os brasileiros Ronaldo e Roberto Carlos e o português Figo. ?É como um sonho??, afirmou. O jogador francês disse estar muito feliz e quer ajudar seu time a ganhar a Copa dos Campeões da Europa pela 10.ª vez, além do Campeonato Espanhol.