Zidane leva França à final, é expulso, mas se torna o destaque da Copa de 2006

Se o grand finale teve ares de melancolia, com a imagem da televisão captando o exato momento em que o camisa 10 se dirige ao vestiário e passa rente à Taça Fifa, exposta na beira do gramado, todo o resto até o minuto 110 da prorrogação merece um capítulo à parte na carreira de quem acabou, mesmo expulso na partida mais importante, eleito o melhor jogador do Mundial. Afinal, se a França estava ali em Berlim jogando pelo título, devia isso ao seu maior craque de todos os tempos.

Zizou fez gol nas oitavas, contra a Espanha, deu a assistência para Henry despachar o Brasil depois de ter uma das maiores atuações individuais da história do futebol, marcou o gol da classificação na semi contra Portugal e deixou o dele na decisão. Uma pena, para o futebol, que o seu último ato na carreira tenha sido tão contraditório à beleza com a qual encantou o planeta - a cabeçada em Materazzi após ser fortemente provocado pelo zagueiro italiano.

CAMPANHA FRANCESA NA COPA DE 2006

13/6 - França 0x0 Suíça (fase de grupos)

18/6 - França 1x1 Coreia do Sul (fase de grupos)

23/6 - França 2x0 Togo (fase de grupos)

27/6 - França 3x1 Espanha (oitavas de final)

1/7 - França 1x0 Brasil (quartas de final)

5/7 - França 1x0 Portugal (semifinal)

9/7 - França (5)1x1(3) Itália (final)

CAMPANHA DO CAMPEÃO

Itália 2 x 0 Gana

Itália 1 x 1 Estados Unidos

República Checa 0 x 2 Itália

Itália 1 x 0 Austrália

Itália 3 x 0 Ucrânia

Alemanha 0 x 2 Itália (prorrogação)

Itália 1 (5) x (3) 1 França