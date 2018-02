Zidane marca 2 e França vira no final No primeiro grande clássico da Euro-2004, a França levou a melhor sobre a Inglaterra. E graças ao talento de Zidane, que marcou os dois gols, ambos já nos acréscimos, da virada de 2 a 1, em jogo disputado em Lisboa. Com isso, os franceses, atuais campeões, lideram o grupo B do torneio - na outra partida da chave, Croácia 0 x 0 Suíça. No início do jogo, a França se movimentava mais e tinha melhor articulação das jogadas. Zinedine Zidane fazia a diferença, assim como o esquema tático do técnico Jacques Santini. Pelo lado inglês, a opção foram os contra-ataques. Apesar do domínio francês, foi a Inglaterra quem saiu na frente. Aos 37 minutos, em cobrança de falta de Beckham, pela direita, Lampard cabeceou bem para fazer 1 a 0. No segundo tempo, a França foi com tudo para o ataque, enquanto a Inglaterra manteve sua estratégia de apostar nos contra-ataques. Henry e Zidane tiveram boas chances para a seleção francesa, mas o goleiro James defendeu. Aos 5 minutos, o zagueiro inglês Neville desviou a bola com a mão dentro da área, mas o árbitro nada marcou. A Inglaterra já se dava por satisfeita com o 1 a 0, mas, quando teve a oportunidade, chegou bem perto de ampliar. Rooney arrancou da linha intermediária até ser derrubado na área por Silvestre. Beckham bateu o pênalti, mas Barthez defendeu. Aí, quando a França mais precisava, começou a brilhar a estrela de Zidane. Aos 46 minutos, em falta na entrada da área, o capitão francês empatou o jogo, ao bater com precisão no canto direito, sem defesa para o goleiro James. Logo em seguida, em bobeada da defesa inglesa, Henry pegou a bola e foi derrubado pelo goleiro na área. Pênalti para Zidane bater aos 48 minutos e, com categoria, fazer 2 a 1.