Zidane minimiza lesão sofrida por Marcelo: 'Ele acha que não foi grave'

O lateral-esquerdo brasileiro Marcelo deixou o campo lesionado neste domingo, durante a vitória do Real Madrid por 5 a 3 sobre o Betis, fora de casa, pela 24ª rodada do Campeonato Espanhol. A situação do jogador preocupa o clube madrilenho, embora o jogador tenha minimizado a percepção da gravidade do problema.

Marcelo pediu para ser substituído pelo técnico Zinedine Zidane logo aos 26 minutos do primeiro tempo por causa das dores, aparentemente na parte traseira da coxa direita, livre. O brasileiro foi trocado pouco depois por Theo Hernández e será reavaliado pelo departamento médico do clube.

"Espero que seja leve. Amanhã (segunda-feira) veremos. Me disse que a sensação sua é de que não foi grave, mas veremos nesses dias", comentou Zidane, na sua entrevista coletiva após o jogo em Sevilha.

O Real Madrid, atual campeão espanhol e da Liga dos Campeões da Europa, enfrentará em 6 de março o Paris Saint-Germain, no jogo de volta das oitavas de final da competição continental, após vencer por 3 a 1 na ida, na última quarta-feira, no Santiago Bernabéu.

O time joga todas as suas esperanças de salvar a temporada no torneio continental, pois é apenas o quarto colocado no Campeonato Espanhol e foi eliminado nas quartas de final da Copa do Rei pelo modesto Leganés.

Coincidentemente, Marcelo já havia sofrido uma lesão muscular contra o Betis em setembro, pela quinta rodada do Campeonato Espanhol. Aquela contusão, porém, havia sido na coxa esquerda.