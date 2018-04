Zidane minimiza vantagem do Real em decisão da Supercopa da Espanha

O técnico Zinedine Zidane alertou nesta terça-feira, em entrevista coletiva, que o Real Madrid não pode se iludir com a boa vantagem conquistada no confronto de ida da final da Supercopa da Espanha, no último domingo, quando bateu o Barcelona por 3 a 1, no Camp Nou, e deu ótimo passo para ficar com o título. Com o resultado, o time madrilenho poderá até perder por 2 a 0 na partida de volta, nesta quarta, às 18 horas (de Brasília), no Santiago Bernabéu, para garantir a taça, tendo em vista o maior peso dos gols marcados fora de casa para efeito de desempate.

O treinador, porém, lembrou que o Barça possui uma grande equipe e reúne condições de devolver o placar elástico em Madri, onde cobrou que seus comandados não se acomodem e mantenham o mesmo empenho do duelo de ida para assegurar o título da competição que marca o confronto entre os atuais campeões do Campeonato Espanhol e da Copa do Rei.

"Tudo é possível. No futebol não há nada sentenciado. Vamos ter que jogar muito bem porque o Barcelona pode lhe colocar em dificuldades em qualquer momento. Na partida de ida tiveram chances de gol e nós devemos fazer um grande jogo. Fizemos na ida, mas temos de jogar a eliminatória até o fim", ressaltou o francês.

Já ao ser questionado sobre como será para o Barça tentar superar a ausência de Neymar, que no último domingo estreou pelo Paris Saint-Germain após ser protagonista da contratação mais cara da história do futebol, o comandante preferiu não se alongar sobre o assunto e enfatizou que está preocupado apenas com a preparação do Real para esta partida de volta da Supercopa da Espanha.

"Não sei como vão solucionar a perda de Neymar, mas isso não me interessa muito porque só me concentro no meu time. Não temos tanto tempo para pensar em outros times. Só penso no jogo de amanhã contra um rival complicado. É um time com muito orgulho e vai vir aqui com vontade de mudar o resultado. Temos que estar preparados. O time que jogar vai tentar fazê-lo da melhor maneira possível. Nós não vamos relaxar porque nos espera um jogo difícil, e mais difícil do que na ida", garantiu Zidane, que neste início de temporada já conquistou o título da Supercopa da Europa, na semana passada, quando o Real bateu o Manchester United por 2 a 1, na Macedônia.