Zidane: "Não valho tanto dinheiro" Responsável pela maior transação da história do futebol, o francês Zinedine Zidane disse que acredita não valer tanto dinheiro. Contratado por US$ 65 milhões (cerca de R$ 150 milhões), o jogador deixou a Juventus de Turim e se apresentou nesta segunda-feira ao Real Madrid. ?Essa soma de dinheiro é enorme e creio que não valho isso. Mas, o Real pagou e agora, tenho que provar dentro de campo a minha qualidade e fazer todos felizes?, afirmou o milionário reforço da equipe espanhola. Zidane revelou que a sua transferência foi acertada em apenas três dias. ?A operação foi concluída rapidamente. A Juventus avaliou a proposta do Real Madrid e decidiu fazer algo. O presidente do Real me queria e eu também tinha muita vontade de jogar aqui?, resumiu o francês, eleito duas vezes o melhor jogador do mundo pela Fifa (98 e 2000). Na apresentação oficial, Zidane mostrou que irá usar a camisa número 5 no Real, abdicando da 21 que ele usava na Juventus. Essa medida agradou a todos no clube espanhol, já que o argentino Solari utilizava a 21 e isso poderia criar algum mal-estar no elenco. A 5 escolhida pelo francês era usada, inclusive, por um grande ídolo da equipe de Madri, Manuel Sanchís, que se aposentou nesta temporada.