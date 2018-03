Zidane: o melhor da Europa em 50 anos O jogador francês Zinédine Zidane foi eleito o melhor jogador europeu dos últimos 50 anos, segundo consulta realizada pela Uefa, via internet. A enquete - feita para comemorar os 50 anos da entidade - propunha 250 nomes e pedia que os torcedores votassem. O meio-campista do Real e da seleção da França recebeu 120 mil votos, com mais de 4 mil de vantagem em relação a Franz Beckembauer, o segundo colocado. Nenhum jogador britânico apareceu entre os 10 melhores do continente. Zidane receberá um troféu e um prêmio em dinheiro, que será doado a um centro de assistência em Tomir Leste. Veja os 10 mais votados 1 - Zinédine Zidane (FRA) 2 - Franz Beckembauer (ALE) 3 - Johan Cruyff (HOL) 4 - Marco van Basten (HOL) 5 - Dino Zoff (ITA) 6 - Alfredo di Stéfano (ARG/ESP) 7 - Eusebio (POR) 8 - Lev Yachine (RUS) 9 - Michel Platini (FRA) 10 - Paolo Maldini (ITA)