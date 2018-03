Zidane passa férias na Argentina O astro francês Zinedine Zidane está passando férias na província argentina de Córdoba, segundo informação de familiares do empresário Diego Domínguez, amigo e sócio do jogador em uma cadeia de restaurantes. O meio-campista se encontra em uma fazenda de propriedade de Rodriguez na localidade de Yacanto, no Vale de Calamuchita, a sudoeste de Córdoba, a capital da província. Segundo a imprensa argentina, Zidane alterna passeios na estância de Yacanto, com visitas à Villa General Belgrano e a Monte Maíz, onde sai para caçar e pescar. O jogador ainda se recupera do fracasso na Copa do Mundo de 2002, quando participou de apenas uma partida. Por conta de uma lesão muscular entrou apenas no terceiro jogo da primeira fase. Então campeã do mundo, a França França foi eliminada logo na primeira fase do torneio.