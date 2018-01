Zidane: personalidade preferida na França O meia Zinedine Zidane é a personalidade preferida dos franceses, revela a pesquisa anual do instituto Ifop. Em entrevista ao Le Journal du Dimanche, que organiza a lista desde 1988, o jogador do Real Madrid, eleito o melhor do ano pela Fifa, agradeceu a preferência de seus compatriotas. ?É gratificante ser apreciado e estar no coração dos franceses?, disse. ?Tudo o que consegui se deve a educação que recebi dos meus pais?. Na enquete, ele superou os cantores Michel Sardou, Johnny Hallyday e Renaud e o apresentador de programas científicos, Nicolas Hulot.