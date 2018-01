Zidane pode deixar Real em 2006 Zinedine Zidane poderá deixar o Real Madrid no próximo ano. O craque francês indicou que seu contrato termina apenas em 2007, mas poderá abandonar o time de Luxemburgo em 2006. Há poucos dias, o meia já havia indicado que acreditava poderia atuar em um nível técnico alto apenas por mais um ou dois anos. As declarações de Zidane pegaram a torcida do Real de surpresa. A direção do time, porém, explicou que, como já estava previsto, o contrato com Zidane até 2007 era apenas opcional. Enquanto a notícia de Zidane mexia com a torcida, o diretor de futebol do Real Madrid, Arrigo Sacchi, preferiu elogiar Ronaldo e enfatizou que o brasileiro seria o melhor do mundo desde a Era Maradona. Ronaldo foi o autor de dois gols na vitória contra o Atlético de Madri, hoje. Antes da partida, os torcedores do Atlético não pouparam o craque brasileiro. Sete pôsteres gigantes mostravam os sete pecados capitais, cada um representado por um dos galácticos do Real. Ronaldo, mostrado como um gordo em uma mesa repleta de comida, representava a gula. Já Beckham parecia com uma boneca inflável.