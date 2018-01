Zidane pode desfalcar seleção francesa O meia Zinedine Zidane poderá desfalcar a seleção francesa na partida contra Chipre, sábado, válida pelas eliminatórias da Eurocopa. O jogador do Real Madrid sofreu uma lesão muscular durante a partida contra o Villarreal, pelo campeonato espanhol e teve de ser substituído por Solari. Zidane foi submetido nesta quarta-feira a um exame de ressonância magnética que confirmou o primeiro diagnóstico feito pelos médicos do Real: ele sofreu uma contratura na perna esquerda e dificilmente estará recuperado para a partida de sábado. O jogador está concentrado com a seleção e vem sendo submetido a tratamento intensivo.