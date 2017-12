Zidane pode ser o capitão da França contra a Espanha Zinedine Zidane pode ser o capitão da seleção francesa no jogo contra a Espanha que ocorrerá na terça-feira, na segunda fase da Copa do Mundo, informou o treinador da França, Raymond Domenech. "A faixa de capitão não é dada ao melhor jogador", disse Domenech neste sábado, "agradeço Patrick Vieira pelo bom trabalho que fez como capitão na partida contra o Togo (2 a 0 para a França), mas o jogo contra a Espanha será diferente". Zidane, que recebeu cartões amarelos nos jogos contra a Suíça e Coréia do Sul, foi suspenso no jogo contra o Togo e volta agora contra a Espanha. Tanto Zidane quanto Eric Abidal, que também foi suspenso, não assistiram o último jogo da França do banco de reservas. "Eu entendo a atitude deles. Ficar no banco enquanto você não pode fazer nada para ajudar o seu time é horrível", disse Domenech. "A única coisa que você pode fazer é sofrer. Eles estavam no vestiário antes do jogo, no intervalo, e no final da partida para darem apoio aos companheiros." Domenech gostou das chances que seu time construiu contra o Togo, e ficou impressionado com Vieira. O meio-campista do Juventus conseguiu roubar a bola diversas vezes, fez um gol e ainda deu o passe para Thierry Henry marcar outro. Domenech elogiou a habilidade de seu time para abrir a defesa do Togo - usando dois laterais abertos.