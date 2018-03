Zidane poupa atletas e levará Real sem Ronaldo e Marcelo para pegar o Las Palmas

Na volta do Campeonato Espanhol após a janela para disputa de amistosos em datas Fifa, o Real Madrid terá desfalques justamente causados pelas seleções nacionais, neste sábado, no confronto diante do Las Palmas, fora de casa, pela 30ª rodada da competição nacional. Depois de confirmar em entrevista coletiva as ausências de Sergio Ramos e Isco, por lesões, o técnico Zinedine Zidane surpreendeu e divulgou a lista de relacionados sem alguns de seus principais nomes, como Marcelo e Cristiano Ronaldo.

+ Confira a tabela do Campeonato Espanhol

Isco se reapresentou com dores nas costas após marcar três gols no amistoso da última terça-feira, a goleada por 6 a 1 sobre a Argentina. No mesmo duelo, Sergio Ramos sentiu um problema físico, não revelado, que o deixou de fora do treino do Real nesta sexta.

"Isco e Ramos estão com lesões e, por isso, não viajam. Os que viajarem terão que estar preparados porque o Las Palmas está em dificuldades e pode fazer uma grande partida. O objetivo é seguir com o que estamos fazendo e ir pouco a pouco, focados no Espanhol", declarou Zidane nesta sexta.

Momentos depois da entrevista, em que havia confirmado apenas estas baixas, Zidane divulgou a lista de relacionados com moutros desfalques. O lateral Marcelo, que estava com a seleção brasileira, o meio-campista Toni Kroos, que servia a Alemanha, e o astro Cristiano Ronaldo, que atuou com Portugal, foram as ausências mais sentidas.

Somam-se a estes desfalques o meio-campista Dani Ceballos, que representou a seleção espanhola sub-21, e o lateral Carvajal, suspenso. Vale lembrar que já na terça-feira que vem o Real inicia o confronto de quartas de final da Liga dos Campeões contra a Juventus, na Itália.

"Depois da pausa para as seleções, temos que pensar no que temos pela frente amanhã. Os jogadores disputaram partidas importantes e, agora, vamos a Las Palmas com vontade máxima, sem pensar no encontro de terça pela Liga dos Campeões. Claro que temos na cabeça a partida de Turim, mas para nos prepararmos, precisamos ir bem amanhã", avaliou Zidane.