Zidane prorroga contrato com Real até 2007 O Real Madrid não está disposto a perder o talento e a habilidade do francês Zinedine Zidane, eleito o melhor jogador do mundo em 2003 pela Fifa. Para tanto, prorrogou o contrato do jogador, que expirava em 2005, até 30 de junho de 2007, informou nesta quinta-feira o clube espanhol. Ele está no Real Madrid desde 2001.