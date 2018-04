Zidane quer se aposentar no Real O atacante francês Zinedine Zidane, estrela do Real Madrid, afirmou hoje que o clube espanhol será o último que irá defender. Zidane pretende parar de jogar em 3 ou 4 anos, segundo uma entrevista publicada hoje pelo jornal francês Le Monde, e afirmou que o Real é a melhor equipe em que já jogou. ?Tenho total liberdade em campo, ao contrário do futebol italiano, que é mais fechado, só pensam em não levar gols. Na Espanha o futebol é cheio de gols?, disse o jogador. O passe de Zidane foi comprado junto a Juventus de Turim por US$ 65 milhões, um dos valores mais elevados da história do futebol.