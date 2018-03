Zidane: Real estava "entregue" contra Monaco Parece que a derrota do Real Madrid para o Monaco por 3 a 1 e a conseqüente eliminação da Liga dos Campeões não vai ser esquecida tão cedo. Todo dia surge alguém para colocar mais lenha na fogueira. Nesta sexta-feira foi o meia Giuly, do time francês, que revelou o que conversou com Zidane no intervalo da partida de terça-feira. ?Brinquei com o Zidane, dizendo para que o Real deixasse o Monaco fazer mais um gol (estava 1 a 1). Para minha surpresa, ele respondeu: ?Não vê que estamos entregues??, contou. Giuly comentou a conversa a seus companheiros e motivou o Monaco. Já Roberto Carlos se diz ?magoado? com as críticas da imprensa e os insultos da torcida aos jogadores do Real. ?Estão faltando com respeito.? Neste sábado, pelo Espanhol, serão disputados três jogos: Valladolid x Barcelona, Málaga x Atlético de Madrid e Celta x Sevilla.