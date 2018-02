Zidane rejeita proposta de 1 milhão de dólares por mês Após quase um ano depois de anunciar sua aposentadoria, o meia francês Zinedine Zidane recebeu uma proposta milionária do Catar para voltar a jogar futebol profissional. Segundo o jornal espanhol As, ´Zizou´ não estaria disposto a aceitar a proposta de 6 milhões de euros (cerca de R$ 17 milhões) do Al Sadd, líder da Liga do Catar, por seis meses de contrato. O meia afirmou que só volta aos gramados para jogar com seus amigos e em partidas beneficentes. Na noite desta segunda-feira, Zidane participará de mais uma edição do Jogo Contra a Pobreza, com os amigos do brasileiro Ronaldo como adversários, no estádio Vélodrome de Marselha, na França. Esta será a quarta edição do evento, organizado pelo francês e pelo brasileiro em função de seu cargo de embaixadores da Boa Vontade da ONU e cuja renda é sempre destinada a obras beneficentes. Já confirmaram presença cerca de 40 jogadores de destaque no cenário mundial, além de personagens como o ex-piloto alemão de Fórmula 1 Michael Schumacher, que jogará na equipe de Ronaldo. O espanhol Vicente del Bosque e o francês Michel Hidalgo serão os treinadores. Entre os brasileiros confirmados estão nomes como Emerson (Real Madrid), Belletti (Barcelona), Júlio Baptista (Arsenal), Roque Júnior (Bayer Leverkusen) e Rivaldo (Olympiacos), entre outros.