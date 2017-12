Zidane salva emprego de Luxemburgo Um gol de Zinedine Zidane aos 43 minutos do segundo tempo salvou o Real Madrid da derrota para o Real Sociedad e, provavelmente, o emprego de Wanderley Luxemburgo. O empate por 2 a 2 no País Basco, neste domingo, não foi o resultado que possa diminuir a pressão sobre o técnico brasileiro, mas, visto que o Real perdia por 2 a 0 até três minutos antes do fim do jogo, pelo menos deve garanti-lo por mais uma semana no cargo. O Real Sociedad chegou a 2 a 0 com Prieto, aos 44 minutos do primeiro tempo, e De Paula, aos 14 do segundo. A situação do Real ficou ainda mais dramática com a expulsão de Sergio Ramos aos 28. No entanto, o time da casa também perdeu um jogador expulso - Garitano, aos 37 da etapa final -, e permitiu a reação dos merengues. O zagueiro Raúl Bravo diminuiu aos 42 e Zidane deixou tudo igual no minuto seguinte, para alívio de Luxemburgo. No entanto, com o resultado o Real caiu para a quinta posição na tabela, com 22 pontos. Foi ultrapassado pelo Villarreal, que ganhou do La Coruña por 2 a 0, fora de casa, e foi aos 23. O líder é o Osasuna, que fez 3 a 2 no Alaves e chegou aos 28 pontos. Confira outros resultados deste domingo: Atletico de Madri 1 x 1 Espanyol, Getafe 3 x 2 Malaga, Betis 1 x 1 Cadiz, Zaragoza 0 x 2 Sevilla.