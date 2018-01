Zidane se machuca e não joga pelo Real O meia Zinedine Zidane está fora dos próximos jogos do Real Madrid pelo Campeonato Espanhol e pela Liga dos Campeões da Uefa. Nesta quinta-feira, os médicos do clube da capital espanhola constataram que o francês sofreu uma lesão muscular na partida da França contra a Irlanda - na quarta, pelas Eliminatórias para a Copa de 2006 - e que precisará de, pelo menos, três semanas para se recuperar. Além da ausência certa de Zidane, o treinador brasileiro Vanderlei Luxemburgo pode ter mais um problema para o confronto contra o Celta, neste sábado, em Madri, pela segunda rodada do Espanhol. O atacante Ronaldo também sentiu dores musculares enquanto esteve com a seleção brasileira na semana passada. A decisão sobre sua escalação sairá nesta sexta.