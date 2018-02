Zidane se nega a jogar amistoso beneficente com Materazzi Depois de nove meses da final da Copa do Mundo, o francês Zinedine Zidane ainda guarda mágoas do zagueiro Marco Materazzi. Isso porque o melhor jogador do mundo nos anos de 2003, 2000 e 1998 não aceitou um convite para participar de uma partida beneficente ao lado do defensor. O pedido para que o ex-jogador atuasse no jogo entre Manchester United e seleção da Europa, na próxima terça-feira, em Manchester, partiu do ex-técnico da Itália, Marcelo Lippi, que comandará o selecionado do continente. O desentendimento entre os dois jogadores começou na decisão do Mundial da Alemanha, em 2006, quando Zidane acertou uma cabeçada no peito do italiano, que teria xingado a irmã do adversário. O ex-meia da seleção da França e do Real Madrid acabou sendo expulso e seu país foi superado nas cobranças de pênaltis por 5 a 3 (após empate por 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação) - essa foi a última partida do jogador antes da aposentadoria. "Seria algo muito bom ver Zidane e Materazzi atuando pelo mesmo time. Poderia ter um significado de paz e um símbolo de diálogo para a Europa, mas isso não ocorrerá", lamentou Lippi, tetracampeão mundial pela "Azzurra". "Em um continente tão orgulhoso de suar diversidade cultural, o futebol oferece uma linguagem comum e ajuda a integrar as diferentes comunidades", comentou Michel Platini, novo presidente da Uefa, durante a apresentação do jogo, em Bruxelas, na Bélgica. O amistoso, que contará com a presença dos brasileiros Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho e Juninho Pernambucano, irá celebrar os 50 anos do Tratado de Roma, que deu origem à atual União Européia (UE), e a estréia dos ingleses em competições continentais. A renda da partida será doada para a Fundação Manchester United, que financia projetos de comunidades na Grã-Bretanha e colabora com a Unicef. Criada em 1992, a entidade já ajudou cerca de 1 milhão de pessoas pelo mundo.