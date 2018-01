Zidane será estrela de documentário Zinedine Zidane será o protagonista de um filme que será rodado durante o jogo que o Real Madrid disputará pelo Campeonato Espanhol no próximo sábado contra o Villarreal. O meio-campo francês será acompanhado permanentemente por 15 câmeras colocadas em pontos estratégicos no estádio Santiago Bernabéu. O jogador admite estar um pouco intimidado com as gravações. "Eu vou entrar em campo com a obrigação de jogar bem e se possível marcar gol. Tenho que me sair bem", afirmou Zidane. A idéia de fazer um filme exclusivamente com Zidane foi de dois diretores, o escocês Douglas Gordon e o francês Philippe Parreno. "Nos perguntávamos o que aconteceria se durante 90 minutos só filmássemos um jogador, se fosse possível o melhor", assegurou Parreno, ao explicar a motivação de seu projeto. Para executar sua idéia, os diretores não economizaram esforços e colocaram 15 câmaras no estádio para seguir todos os movimentos do francês, as jogadas, as corridas, mas também os gestos e os olhares. Para a gravação, deslocaram-se a Madri especialistas que trabalharam com importantes diretores de Hollywood, como Martin Scorsesse, Oliver Stone, Francis Ford Coppola e George Lucas. Duas câmeras concebidas pelo exército americano e que permitem aumentar a imagem em 300 vezes serão utilizadas na rodagem, neste que será seu primeiro uso civil. A fita será exibida em cinemas do mundo todo, segundo o responsável europeu da Universal Studios, Camille Trumer, que assinalou que se trata "de uma obra moderna e futurista na qual a surpresa, a sedução e a emoção se sucederão". "Minha imagem no telão importa pouco. O que gosto é a impressão que o filme vai deixar: minha imagem no campo. Isso ficará para meus filhos e meus netos", afirmou o jogador.