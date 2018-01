Zidane tem estréia discreta no Real Não foi uma atuação de encher os olhos, mas o Real Madrid derrotou o modesto Lausanne por 2 a 1, nesta sexta-feira, no amistoso que marcou a estréia do francês Zidane no time espanhol. Como a maioria das estrelas da equipe, ele jogou apenas os primeiros 45 minutos. O jogo foi um acontecimento para os torcedores do Lausanne, time que está em penúltimo lugar no Campeonato Suíço, com um ponto em três rodadas. O pequeno estádio Vidy - que hoje foi rebatizado para estádio Juan Antonio Samaranch, em homenagem ao espanhol que presidiu o Comitê Olímpico Internacional por 21 anos - recebeu cinco mil pessoas, sua capacidade total. A equipe espanhola foi muita aplaudida quando entrou em campo e a ovação se repetia a cada bom lance. Logo aos quatro minutos, Raúl recebeu do lateral-direito Michel Salgado, driblou o goleiro Zetmann e marcou. Parecia que se desenhava um massacre, mas os jogadores do time espanhol deixaram claro que ainda estão muito longe da forma ideal - foram apenas três dias de treinamento antes desta partida. Zidane tentou um gol de voleio, aos 10 minutos, mas o chute não levou perigo ao gol do time suíço. Quando terminou o primeiro tempo, o técnico Vicente del Bosque resolveu dar um descanso aos astros do time e fez oito substituições, sacando Michel Salgado, Hierro, Makelele, Helguera, Zidane, Figo, Raúl e Sávio. Contra os reservas de um time ainda sem fôlego, o Lausanne cresceu no jogo e chegou ao empate aos 18 minutos, com um gol de cabeça do atacante polonês Kuzba. Guti, que tinha entrado no lugar de Zidane, fez o gol da vitória aos 37 minutos. O Real jogou com César, Michel Salgado (Geremi), Hierro (Ivan Campo), Karanka (Minambres) e Roberto Carlos (Flávio Conceição); Makelele (Celades), Helguera (Solari), Zidane (Guti) e Figo (McManaman); Raúl (Morientes) e Sávio (Munitis). A próxima partida do Real será domingo, em Nyon (onde faz sua pré-temporada), contra o Stade Nyonnais.