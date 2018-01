Zidane vai desfalcar a seleção francesa O meia Zinedine Zidane vai desfalcar a seleção da França na partida contra Chipre, no sábado, válida pelas eliminatórias da Eurocopa. O jogador disse nesta quinta-feira que a lesão que sofreu no quadríceps da perna esquerda "não é nada grave", mas não tem esperanças de estar recuperado até sábado. Zidane, que se machucou durante o jogo da terça-feira passada contra o Villarreal, pelo campeonato espanhol, espera estar recuperado para a partida contra a Eslovênia, na próxima quarta-feira em Liubliana. Com duas vitórias nas próximas partidas da fase de classificação, a França poderá garantir a vaga para a Eurocopa-2004, que será disputada em Portugal.