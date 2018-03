Zinho acerta ida para o Cruzeiro A diretoria do Cruzeiro anunciou nesta quarta-feira a contratação do meia Zinho, que deixou o Palmeiras por desavenças com o técnico Jair Picerni. O jogador será apresentado na manhã desta quinta na Toca da Raposa II. O superintendente de futebol do Cruzeiro, Zezé Perrella, disse antes do jogo com o Vasco, no Mineirão, que os dirigentes pretendem iniciar nos próximos dias conversas com o técnico Vanderlei Luxemburgo e com o meia Alex na tentativa de antecipar a renovação de seus contratos, que terminam no dia 31 de dezembro.