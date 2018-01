Zinho acerta retorno ao Flamengo Depois de ganhar do Cabofriense neste domingo, na primeira rodada do Campeonato Carioca, o Flamengo anunciou a contratação do meia Zinho, que tinha sido dispensado do Cruzeiro. O jogador de 36 anos volta, assim, ao clube em que foi revelado. Formado nas categorias de base do Flamengo, Zinho defendeu o clube até 1993, quando foi para o Palmeiras. Passou ainda pelo futebol japonês, pelo Grêmio e pelo Cruzeiro, onde conquistou no ano passado o 5º título brasileiro de sua carreira. Além disso, participou da campanha do tetracampeonato com a seleção na Copa de 1994, nos Estados Unidos.