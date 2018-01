Zinho dá receita para Santista vencer A Portuguesa Santista precisa vencer a Matonense para continuar sonhando com a classificação para a fase semifinal do Campeonato Paulista da Série A-1. Para isso, o atacante Zinho, artilheiro do time com oito gols, dá a receita para que o time consiga os três pontos e não se distancie dos quatro primeiros colocados. Para Zinho, a partida em Matão estará cercada por um clima muito pesado, devido a atual situação do adversário, que luta para não ser rebaixado. "O mais importante é não entrar no jogo de desespero do adversário. Todos os jogos são difíceis, mas, agora, com a situação do campeonato se afunilando, ninguém sabe ainda quem será rebaixado. Por isso, a coisa fica ainda mais complicada", destaca o atacante. A tranquilidade para organizar as jogadas e concluir bem os ataques são destacados pelo jogador como as principais armas da Santista para este confronto. "Sabemos que a classificação ficou mais difícil, mas não é impossível. Temos que pensar em ganhar esses jogos e torcer por tropeços dos nossos adversários diretos", completa Zinho. Embora tenha 20 pontos ganhos e mais dois jogos pela frente, o time de Santos não depende só de suas forças para obter uma das quatro vagas à semifinal. A torcida, agora, é para que o Rio Branco, que tem 23 pontos, e o São Caetano, com 22, não consigam vencer as partidas restantes. Desta maneira, a Santista atingiria seu objetivo, desde que derrotasse a Matonense e também o Guarani, na última rodada. As duas partidas acontecem fora de casa. As novidades do técnico Muricy Ramalho são os retornos dos zagueiros Márcio Goiano e Orestes, além dos meio-campistas Jean Carlo e Marcos Bazílio, que estavam suspensos.