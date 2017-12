Zinho defende Júnior Baiano no Fla O meia Zinho aumentou a crise no Flamengo, ao defender nesta quarta-feira o zagueiro Júnior Baiano, autor de críticas contra a diretoria do clube após a vitória por 1 a 0 sobre o Guarani, no sábado. Na ocasião, ainda no vestiário, Júnior Baiano pediu que os dirigentes evitassem brigas para dar mais tranqüilidade ao elenco. Na segunda-feira, o diretor-técnico Júnior rebateu as críticas de Júnior Baiano, dizendo que o zagueiro tinha que "jogar sua bolinha e falar menos". Nesta quarta, porém, Zinho saiu em defesa do companheiro. "Não acho que ele tenha extrapolado. Vivemos numa democracia e os jogadores têm direito de dar suas opiniões. O problema é que qualquer declaração repercute muito com o Flamengo correndo risco de ser rebaixado", afirmou Zinho, que disse entender a resposta de Júnior, por causa das fortes pressões que ele vem recebendo.