Zinho deve ser o substituto de Alex O Cruzeiro dá início amanhã à semana que antecede a partida contra o Paysandu, no próximo domingo, no Mineirão, jogo que poderá decidir o título do Campeonato Brasileiro. Com uma vitória, o time mineiro assegura a conquista inédita com duas rodadas de antecedência. Na reapresentação dos jogadores, marcada para as 17h, na Toca da Raposa II, o técnico Vanderlei Luxemburgo deverá começar a definir o time e, principalmente, o substituto do meia Alex. O craque celeste recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória por 3 a 2 sobre o Paraná Clube, no último domingo, e cumprirá a suspensão automática. O veterano Zinho, que está próximo de conquistar o seu quinto título brasileiro, costuma ser o substituto natural do camisa 10. O armador era um dos mais entusiasmados durante o desembarque em Belo Horizonte, no domingo à noite. Cerca de cem torcedores cruzeirenses foram ao Aeroporto da Pampulha e receberam os jogadores com gritos de "é campeão". "Vamos levar isso para o próximo jogo para a gente, de uma vez por todas, conquistar esse título", disse Zinho. Apesar de chateado com a suspensão e reclamando de um rigor excessivo do árbitro, Alex disse após a partida em Curitiba que espera que a torcida celeste pinte o Mineirão de azul. "Vou estar lá, vou acompanhar do lado de fora, na expectativa que o time faça um belo jogo e consiga uma bela vitória", salientou. A diretoria do Cruzeiro anunciou hoje que aumentou o preço de ingressos do jogo de domingo. O ingresso mais barato continuará sendo a geral, ao preço de R$ 5 e o mais caro o de cadeira especial, que passou para R$ 40. O preço da arquibancada superior aumentou de R$ 10 para R$ 15. Mulheres e crianças com menos de 12 anos pagarão normalmente. O presidente do clube mineiro, Alvimar de Oliveira Costa, pediu a compreensão do torcedor e justificou o aumento dizendo que a partida equivale a uma decisão. "Este é o momento em que nós precisamos faturar para pagar uma boa premiação aos nossos jogadores", disse Alvimar.