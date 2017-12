Zinho é campeão brasileiro pela 5ª vez Zinho e Alex, a comunhão perfeita. O primeiro, aos 36 anos, teria a dura missão de substituir o segundo, artífice da conquista inédita do Cruzeiro. Zinho estava no campo da batalha. Alex, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, lá em cima, torcendo das tribunas. Quando o jogo acabou, no centro do campo, os dois trocaram um abraço apertado, de espremer a alma. ?Sou abençoado?, dizia o veterano meia-esquerda. Referia-se ao seu quinto título brasileiro. Apenas Andrade, volante do Flamengo e do Vasco dos anos 70 e 80, havia conseguido tamanha façanha. ?Tenho fé, Jesus no coração. Mas de nada adiantaria tudo isso se não fosse o trabalho, a dedicação. Nada cai do céu?, disse Zinho, quase sem fôlego, depois de correr como um menino, no jogo e na festa de comemoração. ?Graças a Deus e ao meu esforço apareceu o Cruzeiro na minha vida. Não fosse pela estrutura maravilhosa do clube, eu, jogador de 36 anos, não teria condições de disputar um campeonato como esse.? Foi mesmo uma feliz coincidência na vida de Zinho. Preterido pelo Palmeiras no primeiro semestre, chegou ao Cruzeiro com aval de Luxemburgo. E na partida decisiva, neste domingo, marcou o gol que abriu o caminho da vitória. ?Fazer um gol na final de um campeonato sempre fica marcado na história. Tive essa graça. Estou muito feliz.? Havia mais o que comemorar. ?Todo mundo sabe que sou palmeirense. Não foi possível ficar no clube por motivos que todos sabem (desavença com Jair Picerni), mas fiquei feliz, aliviado até, com a conquista do Palmeiras, que está de volta à Primeira Divisão.?