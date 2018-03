Zinho e Palmeiras acertam rescisão Zinho não é mais jogador do Palmeiras. Sentindo-se desprestigiado pelo técnico Jair Picerni, o meia procurou o presidente Mustafá Contursi e assinou nesta sexta-feira a rescisão de seu contrato, que ia até o final deste ano. Essa era a sua terceira passagem pelo clube - na primeira vez, chegou em outubro de 1992. Ao todo, fez 332 partidas e marcou 55 gols. Segundo Mustafá Contursi, Zinho, que tem 35 anos, ainda pode voltar a trabalhar no Palestra Itália. ?Tenho certeza de que no futuro a história entre Zinho e Palmeiras continuará?, afirmou o presidente do clube. Já o veterano jogador prometeu dar uma entrevista coletiva no final da tarde desta sexta-feira.