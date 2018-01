Zinho e Pedrinho podem formar dupla Zinho e Pedrinho podem atuar juntos no meio-campo do Palmeiras. Depois de passarem algumas partidas se revezando na posição de titular, agora ganham a chance de Jair Picerni de formarem dupla. Nos jogos-treinos diante de Juventus (6 a 0 na quarta-feira) e União São João (6 a 2 hoje) tiveram bom desempenho. "Estou definindo o meio, reacertando as posições", limita-se a dizer Picerni, que aprovou o teste de hoje, no qual sua equipe venceu bem um rival que terá pela frente na Série B. Pedrinho (2), Pedro, Castro, Toni e Edmilson - após driblar dois marcadores, mais o goleiro - fizeram os gols. Os novos meias vêm esbanjando confiança quanto a possível dupla. "Achei que fomos legal, razoavelmente bem", disse Zinho. "Não comentamos muito pois na hora pode dar errado, mas eu já joguei com o Felipe e o Zinho com o Alex, atletas que não têm características de marcar e não houve problema algum. O que temos é de ter obediência tática," concluiu Pedrinho. "Já vi muitos times jogarem com dois canhotos no meio, outros com dois destros e não terem problema algum. Nos dois últimos anos, aconteceram muitas coisas negativas no Palmeiras, não acredito que essa maré continue."