Zinho está perto de bater recorde O meia Zinho retorna ao time do Cruzeiro na partida desta quarta-feira contra o Corinthians, no Pacaembu, após um período afastado por contusão. E está muito perto de se tornar o atleta que mais jogou no Campeonato Brasileiro. Disputou 325 partidas e está a cinco de superar a marca de Wladimir, ex-lateral do Corinthians. ?Voltar ao time titular é sempre muito bom. Quanto ao recorde, é uma marca muito importante para mim. O importante é o título, mas, depois disso, têm as metas individuais, e a minha é essa?, conta Zinho.